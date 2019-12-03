Общее собрание акционеров СК Baki Sigorta пройдет в январе 2020г

Общее собрание акционеров азербайджанской страховой компании "Baki Sigorta" пройдет 17 января 2020 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в компании.

"Общее собрание акционеров созвано на 17 января 2020 года. Акционеры могут ознакомиться с повесткой, обратившись в компанию", - отметили в СК.

СК Baki Sigorta приступила к деятельности с 1 октября 2007 года. Акционерами Baki Sigorta являются 4 юридических и 2 физических лица. Уставный капитал компании равен 8 млн 925 тыс. 439,65 манатов.

А.Мамедов