Турция изучает предложение РФ по Су-35, считает преждевременным давать оценку, заявляют в Анкаре

Анкара изучает предложение российской стороны о поставках истребителей Су-35, но пока не приняла решения на этот счет, заявил глава секретариата оборонной промышленности при администрации президента Турции Исмаил Демир.
"Мы изучаем предложение российской стороны по Су-35. Делать какие-либо оценки пока рано. Безусловно, Турция закупает технологии и оружие, отвечающие ее интересам", - сказал Демир, которого цитирует во вторник агентство Анадолу.
Турция изучает характеристики этого самолета, отметил он.
Ранее индустриальный директор авиационного кластера госкорпорации "Ростех" Анатолий Сердюков заявил в интервью "Интерфаксу", что Россия готова к детальной проработке вопроса о поставках истребителей Су-35 и Су-57 Турции.
"Если говорить конкретно о турецких партнерах, то российская сторона готова проработать вопрос поставки в Турцию Су-35 и Су-57, если турецкая сторона проявит заинтересованность", - сказал Сердюков.
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