Помпео предостерег Европу от сотрудничества с Китаем в сфере развития сетей 5G

Госсекретарь США Майк Помпео обратил внимание европейских коллег на необходимость с большей осторожностью относиться к сотрудничеству с китайскими компаниями Huawei и ZTE в сфере построения сетей 5G.
В статье в издании Politico, говоря о компании Huawei, Помпео напомнил, что она "поддерживает связи с Народно-освободительной армией Китая и вовлечена в шпионаж в отношении Чехии, Польши и Нидерландов, а также в кражу интеллектуальной собственности у иностранных конкурентов в Германии, Израиле, Великобритании и США".
"Используя возможности сетей 5G, коммунистическая партия Китая через доступ Huawei и ZTE может красть личную и частную информацию", - отметил Помпео.
"Критически важно, чтобы европейские страны не передавали контроль над их ключевой инфраструктурой китайским технологическим гигантам, таким как Huawei или ZTE. Информационные артерии 21-го века должны строить надежные компании", - добавил госсекретарь США.
"Я верю, что европейские страны примут хорошие решения во благо их граждан. США рассчитывают на работу с Брюсселем в выстраивании сильного, безопасного и процветающего цифрового будущего для всех", - заключил он.
Статья Помпео опубликована в преддверии встречи министров связи стран ЕС, на которой речь пойдет об обеспечении безопасности сетей 5G, напоминает Politico.
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