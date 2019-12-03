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Дальнее зарубежье 03.12.2019 15:33

Помпео предостерег Европу от сотрудничества с Китаем в сфере развития сетей 5G

Госсекретарь США Майк Помпео обратил внимание европейских коллег на необходимость с большей осторожностью относиться к сотрудничеству с китайскими компаниями Huawei и ZTE в сфере построения сетей 5G.

В статье в издании Politico, говоря о компании Huawei, Помпео напомнил, что она "поддерживает связи с Народно-освободительной армией Китая и вовлечена в шпионаж в отношении Чехии, Польши и Нидерландов, а также в кражу интеллектуальной собственности у иностранных конкурентов в Германии, Израиле, Великобритании и США".

"Используя возможности сетей 5G, коммунистическая партия Китая через доступ Huawei и ZTE может красть личную и частную информацию", - отметил Помпео.

"Критически важно, чтобы европейские страны не передавали контроль над их ключевой инфраструктурой китайским технологическим гигантам, таким как Huawei или ZTE. Информационные артерии 21-го века должны строить надежные компании", - добавил госсекретарь США.

"Я верю, что европейские страны примут хорошие решения во благо их граждан. США рассчитывают на работу с Брюсселем в выстраивании сильного, безопасного и процветающего цифрового будущего для всех", - заключил он.

Статья Помпео опубликована в преддверии встречи министров связи стран ЕС, на которой речь пойдет об обеспечении безопасности сетей 5G, напоминает Politico.

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Тэги: США, ГОССЕКРЕТАРЬ, 5G, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]