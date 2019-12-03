Китай планирует дальнейшее развитие сферы автомобилей на новых источниках энергии (NEV), включая электромобили, электромобили на топливных элементах и подключаемые гибридные автомобили.

Как ожидается, их доля в общем объеме продаж новых автомобилей должна подняться до 25% к 2025 году, говорится в проекте обновленного плана министерства промышленности и информационных технологий КНР.

Действующий план для автосектора был представлен властями страны в 2017 году. В нем целевой уровень для NEV был установлен в 20% от продаж всех автомобилей.

В новом проекте отмечается, что конкурентоспособность сектора должна быть повышена за счет технологических прорывов, в том числе в разработке аккумуляторов, двигателей, бортового программного обеспечения, сообщает агентство "Синьхуа".

В январе-октябре продажи NEV в Китае выросли двухзначными темпами, несмотря на слабость авторынка в целом. На "чистые" машины сейчас приходится порядка 5% общего объема продаж.