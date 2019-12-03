Китай планирует дальнейшее развитие сферы автомобилей на новых источниках энергии (NEV), включая электромобили, электромобили на топливных элементах и подключаемые гибридные автомобили.
Как ожидается, их доля в общем объеме продаж новых автомобилей должна подняться до 25% к 2025 году, говорится в проекте обновленного плана министерства промышленности и информационных технологий КНР.
Действующий план для автосектора был представлен властями страны в 2017 году. В нем целевой уровень для NEV был установлен в 20% от продаж всех автомобилей.
В новом проекте отмечается, что конкурентоспособность сектора должна быть повышена за счет технологических прорывов, в том числе в разработке аккумуляторов, двигателей, бортового программного обеспечения, сообщает агентство "Синьхуа".
В январе-октябре продажи NEV в Китае выросли двухзначными темпами, несмотря на слабость авторынка в целом. На "чистые" машины сейчас приходится порядка 5% общего объема продаж.
2020 год будет успешным для сотрудничества с Ираном – президент Азербайджана
Представители Армении отправятся в Азербайджан на мероприятия ТРАСЕКА
Баку и Москва по итогам 2019 года доведут товарооборот до $3 млрд – глава МИД Азербайджана
Нефть умеренно дорожает, Brent торгуется на уровне $60,99 за баррель
Денежная база в Азербайджане за 11 месяцев увеличилась на 11,8%, в ноябре – на 3,6%
Валютные резервы ЦБ Азербайджана за 11 месяцев увеличились на 9,9%, в ноябре – на 0,6%
14 украинцев пострадали в ДТП с автобусом под Воронежем
Азербайджанские пограничники эвакуировали на берег 4 членов экипажа иранского сухогруза из-за проблем со здоровьем
Четыре человека погибли и 15 пострадали при опрокидывании пассажирского автобуса в Казахстане
Президент Азербайджана выделил Минмолодежи 7,5 млн манатов на завершение строительства спорткомплекса в Ярдымлы
ИВ Билясуварского района привлекла Canub Tamir Tikinti -1 к работам по обустройству в городе за 2,9 млн манатов
Президент Алиев выделил 7 млн манатов на очистку улиц и улучшение качества общественного транспорта в Шамахы
2020-ый год для AccessBank-a однозначно будет прибыльным
Страховой сектор Азербайджана: переход от количественного к качественному развитию
AccessBank посвятит 2020-ый год заботе об окружающей среде!
Превратите зиму в весну с AccessBank!
Второй нефтяной саммит Argus в Азербайджане пройдет весной 2020г