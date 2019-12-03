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Дальнее зарубежье 03.12.2019 16:02

Китай намерен довести долю "чистых" автомобилей до 25% к 2025 году

Китай планирует дальнейшее развитие сферы автомобилей на новых источниках энергии (NEV), включая электромобили, электромобили на топливных элементах и подключаемые гибридные автомобили.

Как ожидается, их доля в общем объеме продаж новых автомобилей должна подняться до 25% к 2025 году, говорится в проекте обновленного плана министерства промышленности и информационных технологий КНР.

Действующий план для автосектора был представлен властями страны в 2017 году. В нем целевой уровень для NEV был установлен в 20% от продаж всех автомобилей.

В новом проекте отмечается, что конкурентоспособность сектора должна быть повышена за счет технологических прорывов, в том числе в разработке аккумуляторов, двигателей, бортового программного обеспечения, сообщает агентство "Синьхуа".

В январе-октябре продажи NEV в Китае выросли двухзначными темпами, несмотря на слабость авторынка в целом. На "чистые" машины сейчас приходится порядка 5% общего объема продаж.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: КИТАЙ, ЭЛЕКТРОМОБИЛИ, ПЛАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]