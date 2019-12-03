Трамп заявил о сигналах от РФ о стремлении заключить с США сделку по контролю над вооружениями

Россия стремится заключить с США соглашение по контролю над вооружениями, заявил во вторник американский президент Дональд Трамп.
"Россия хочет заключить сделку по контролю над вооружениями", - заявил она на пресс-конференции в Лондоне.
Он добавил, что соответствующие сигналы об этом поступили "две недели назад".
Кроме того, по совам Трампа, российская сторона также хочет достигнуть договоренности с США по теме ядерного оружия.
"И мы тоже этого хотим. Мы считаем, что это было бы хорошо", - заявил он.
Говоря о прекращении действия ДРСМД, Трамп подчеркнул, что не испытывает по этому поводу больших сожалений. "Я вышел из этой сделки, потому что другая сторона не выполняла свои обязательства. Кроме того, это соглашение в любом случае уже было устаревшим", - пояснил президент США.
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