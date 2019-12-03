Трамп и Столтенберг считают, что Китай должен участвовать в будущих соглашениях по контролю над вооружениями

Китаю следует участвовать в будущих договоренностях по контролю над вооружениями, заявили во вторник президент США Дональд Трамп и генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"Нужно подключить к этому Китай. Мы можем добиться этого сейчас или позже", - сказал президент США в Лондоне на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО.

Столтенберг тоже заявил о необходимости работать с КНР по вопросу о контроле над вооружениями. "Нужно найти способ включить в это Китай, так как эта страна должна быть частью усилий по контролю над вооружениями", - заявил генсек.