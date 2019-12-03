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Дальнее зарубежье 03.12.2019 15:08

Трамп и Столтенберг считают, что Китай должен участвовать в будущих соглашениях по контролю над вооружениями

Китаю следует участвовать в будущих договоренностях по контролю над вооружениями, заявили во вторник президент США Дональд Трамп и генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"Нужно подключить к этому Китай. Мы можем добиться этого сейчас или позже", - сказал президент США в Лондоне на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО.

Столтенберг тоже заявил о необходимости работать с КНР по вопросу о контроле над вооружениями. "Нужно найти способ включить в это Китай, так как эта страна должна быть частью усилий по контролю над вооружениями", - заявил генсек.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: США, НАТО, КИТАЙ, ВООРУЖЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]