Трамп: Турция сама себе осложнила ситуацию с приобретением F-35

Сотрудничество с Россией в сфере обороны может осложнить Турции приобретение американских истребителей-бомбардировщиков F-35, заявил президент США Дональд Трамп.

"Турция разместила один из самых крупных многомиллионных заказов на F-35 - на лучший истребитель в мире, и теперь все, что им остается - обращаться к другой стране, будь то Россия, или Китай, но они не хотят этого, они хотят приобрести лучший самолет, но они сами себе осложнили (ситуацию)", - сказал Трамп журналистам в Лондоне на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

Вашингтон грозил Анкаре санкциями за контракт на поставку российских систем С-400. США также исключили Турцию из программы создания истребителей-бомбардировщиков F-35 из-за поставок Турции С-400.

Ранее во вторник глава секретариата оборонной промышленности при администрации президента Турции Исмаил Демир сообщил, что Анкара изучает предложение российской стороны о поставках истребителей Су-35, но пока не приняла решения на этот счет.

"Мы изучаем предложение российской стороны по Су-35. Делать какие-либо оценки пока рано. Безусловно, Турция закупает технологии и оружие, отвечающие ее интересам", - сказал Демир.

Турция изучает характеристики этого самолета, отметил он.

В свою очередь индустриальный директор авиационного кластера госкорпорации "Ростех" Анатолий Сердюков заявил в интервью "Интерфаксу", что Россия готова к детальной проработке вопроса о поставках истребителей Су-35 и Су-57 Турции.

"Если говорить конкретно о турецких партнерах, то российская сторона готова проработать вопрос поставки в Турцию Су-35 и Су-57, если турецкая сторона проявит заинтересованность", - сказал Сердюков.