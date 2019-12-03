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Дальнее зарубежье 03.12.2019 19:01

Странам НАТО следовало бы выделять по 4% ВВП на оборонные расходы - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил во вторник, что странам НАТО следовало бы выделять не по два, а по четыре процента от ВВП на оборонные расходы.

"Следует платить не по два (процента - ИФ), следует платить по четыре, но дела обстоят по-другому", - заявил Трамп на встрече с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Лондоне.

Ранее в этом году Столтенберг отмечал, что все большее число стран НАТО достигает показателя оборонных расходов в 2% от ВВП.

В штаб-квартире организации ожидают, что в этом году восемь стран альянса будут выделять, по меньшей мере, 2% от ВВП на оборону.

В 2014 году таких стран было три.

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Тэги: США, ТРАМП, НАТО, БЮДЖЕТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]