Странам НАТО следовало бы выделять по 4% ВВП на оборонные расходы - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил во вторник, что странам НАТО следовало бы выделять не по два, а по четыре процента от ВВП на оборонные расходы.
"Следует платить не по два (процента - ИФ), следует платить по четыре, но дела обстоят по-другому", - заявил Трамп на встрече с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Лондоне.
Ранее в этом году Столтенберг отмечал, что все большее число стран НАТО достигает показателя оборонных расходов в 2% от ВВП.
В штаб-квартире организации ожидают, что в этом году восемь стран альянса будут выделять, по меньшей мере, 2% от ВВП на оборону.
В 2014 году таких стран было три.
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