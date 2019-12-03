Премьер-министр Финляндии подал в отставку

Премьер-министр Финляндии Антти Ринне (Antti Rinne) подал во вторник в отставку, сообщает портал телерадиовещания Yle.

Ринне подал прошение об отставке президенту Саули Ниинистё (Sauli Niinisto) и глава государства принял ее.

Ниинистё попросил нынешнее правительство продолжить работу до назначения нового кабинета министров.

Правительство Ринне пробыло у власти около полугода.

Государственная канцелярия проведет во вторник пресс-конференцию