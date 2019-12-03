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Дальнее зарубежье 03.12.2019 15:24

Премьер-министр Финляндии подал в отставку

Премьер-министр Финляндии Антти Ринне (Antti Rinne) подал во вторник в отставку, сообщает портал телерадиовещания Yle.

Ринне подал прошение об отставке президенту Саули Ниинистё (Sauli Niinisto) и глава государства принял ее.

Ниинистё попросил нынешнее правительство продолжить работу до назначения нового кабинета министров.

Правительство Ринне пробыло у власти около полугода.

Государственная канцелярия проведет во вторник пресс-конференцию

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Тэги: ФИНЛЯНДИЯ, ПРЕМЬЕР, ОТСТАВКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]