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Финансы 03.12.2019 15:31

Валютные резервы ЦБ Азербайджана за 11 месяцев увеличились на 9,9%, в ноябре – на 0,6%

Валютные резервы Центрального банка Азербайджана составляют $6 млрд 183,1 млн на 29 ноября 2019 года, отмечается в данных на сайте ЦБА.

На конец 2018 года валютные резервы ЦБА составляли $5 млрд 625,7 млн. Таким образом, в январе-ноябре 2019 года валютные резервы Центробанка увеличились на 9,9%.

При этом в ноябре валютные резервы ЦБА увеличились на 0,6% или на $38,4 млн.

Как сообщалось ранее, в 2018 году валютные резервы Центробанка увеличились на 5,4%.

А. Мамедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ЦБ, РЕЗЕРВЫ, ВАЛЮТНЫЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]