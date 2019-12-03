Валютные резервы ЦБ Азербайджана за 11 месяцев увеличились на 9,9%, в ноябре – на 0,6%

Валютные резервы Центрального банка Азербайджана составляют $6 млрд 183,1 млн на 29 ноября 2019 года, отмечается в данных на сайте ЦБА.

На конец 2018 года валютные резервы ЦБА составляли $5 млрд 625,7 млн. Таким образом, в январе-ноябре 2019 года валютные резервы Центробанка увеличились на 9,9%.

При этом в ноябре валютные резервы ЦБА увеличились на 0,6% или на $38,4 млн.

Как сообщалось ранее, в 2018 году валютные резервы Центробанка увеличились на 5,4%.

А. Мамедов