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Регион 03.12.2019 19:19

Расследованием убийства гражданина Грузии в Берлине займется генпрокуратура ФРГ, которая подозревает в его заказе Россию или Чечню - СМИ

Расследованием громкого убийства гражданина Грузии в Берлине займется генпрокуратура ФРГ, сообщили во вторник телеканалы WDR, NDR и газета Sueddeutsche Zeitung.

По информации СМИ, в расследовании задействована уголовная полиция и немецкие спецслужбы. Теперь расследование может получить новое развитие. По информации Sueddeutsche Zeitung, NDR и WDR, уже на этой неделе дело перейдет к генпрокуратуре из-за возможного участия спецслужб, пишут издания.

Согласно публикациям со ссылкой на информацию генпрокуратуры ФРГ, "российское государство или государственные органы Чеченской республики могли дать заказ на убийство в берлинском районе Моабит".

Гражданин Грузии Зелимхан Хангошвили был убит в Берлине 23 августа в центральном городском районе неподалеку от правительственного квартала Малый Тиргартен, район Моабит, по дороге в мечеть. Киллер дважды выстрелил в Хангошвили, тот скончался на месте.

Немецкие СМИ сообщили, что убитый гражданин Грузии был родом из Чечни, а задержанный по подозрению в убийстве - россиянин. Посольство РФ сообщило об оказании задержанному консульской помощи, указав, что проверяет гражданство мужчины. После этого пресс-секретарь прокуратуры Берлина Мартин Штельтнер сообщил "Интерфаксу", что подозреваемый имеет российское гражданство.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, УБИЙСТВО, РАССЛЕДОВАНИЕ, ПРОКУРАТУРА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]