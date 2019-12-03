Денежная база в Азербайджане за 11 месяцев увеличилась на 11,8%, в ноябре – на 3,6%

Объем денежной базы в Азербайджане на 29 ноября 2019 года составляет 10 млрд 674,5 млн манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центральном банке.

На 29 декабря 2018 года денежная база в Азербайджане составляла 9 млрд 545,7 млн манатов. Таким образом, денежная база за январь-ноябрь 2019 года увеличилась на 11,8%.

При этом в ноябре денежная база увеличилась на 375,7 млн манатов или на 3,6%.

В 2018 году рост денежной базы в Азербайджане составил 11,7%.

А.Мамедов