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Макроэкономика 03.12.2019 15:40

Денежная база в Азербайджане за 11 месяцев увеличилась на 11,8%, в ноябре – на 3,6%

Объем денежной базы в Азербайджане на 29 ноября 2019 года составляет 10 млрд 674,5 млн манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центральном банке.

На 29 декабря 2018 года денежная база в Азербайджане составляла 9 млрд 545,7 млн манатов. Таким образом, денежная база за январь-ноябрь 2019 года увеличилась на 11,8%.

При этом в ноябре денежная база увеличилась на 375,7 млн манатов или на 3,6%.

В 2018 году рост денежной базы в Азербайджане составил 11,7%.

А.Мамедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ЦБ, БАЗА, ДЕНЕЖНАЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]