Денежная база в Азербайджане за 11 месяцев увеличилась на 11,8%, в ноябре – на 3,6%

Объем денежной базы в Азербайджане на 29 ноября 2019 года составляет 10 млрд 674,5 млн манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центральном банке.
На 29 декабря 2018 года денежная база в Азербайджане составляла 9 млрд 545,7 млн манатов. Таким образом, денежная база за январь-ноябрь 2019 года увеличилась на 11,8%.
При этом в ноябре денежная база увеличилась на 375,7 млн манатов или на 3,6%.
В 2018 году рост денежной базы в Азербайджане составил 11,7%.
А.Мамедов
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