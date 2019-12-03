Суды Ирана требуют от Вашингтона возмещения $130 млрд ущерба за санкции

Судебные власти Исламской республики Иран сочли, что США должны выплатить иранским истцам $130 млрд ущерба, причиненного введенными Вашингтоном санкциями, сообщило во вторник агентство "Тасним" со ссылкой на представителя судебных органов Ирана Голяма Хосейна Эсмаили.
"На сегодняшний день было рассмотрено более 350 дел и исков граждан против правительства США", - заявил Эсмаили, подчеркнув, что местные суды требуют США возместить ущерб.
Эсмаили также призвал МИД Ирана оказать содействие этому делу, так как принятые решения должны выполняться на международном уровне.
В октябре 2018 года вице-президент Ирана Лайя Джонейди призвала все иранские правительственные организации, компании частного сектора, медицинские учреждения и отдельных лиц составить протоколы о случаях нарушения Вашингтоном постановления Международного Суда, который предписал США снять запреты на бесплатный вывоз лекарств в Иран.
Иск о нарушении договора со стороны США был направлен иранской стороной в суд ООН. В судебном коммюнике 2018/34 от 17 июля, сказано, что "заявление со стороны Ирана связано с решением США от 8 мая 2018 года полностью восстановить санкции, направленные, прямо или косвенно, на Иран, иранские компании и иранских физических лиц".
"Истец (иранская сторона - ИФ) настаивает, что США нарушили и продолжают нарушать ряд положений договора от 1955 года посредством санкций, о возврате которых было объявлено 8 мая", - говорится в документе.
Американо-иранский договор "О дружбе, экономических отношениях и консульских правах" был подписан в Тегеране в 1955 году. Соглашение закрепляло правовой принцип наибольшего благоприятствования в отношении физических и юридических лиц с обеих сторон, а также было направлено на укрепление торговых связей между двумя странами.
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