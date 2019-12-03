Нефть умеренно дорожает, Brent торгуется на уровне $60,99 за баррель

Цены на нефть умеренно растут во вторник, поддержку котировкам оказывают данные о снижении добычи в странах ОПЕК в преддверии заседания нефтедобывающих стран, которое пройдет на этой неделе.
Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:32 составляет $60,99 за баррель, что на $0,07 (0,11%) выше цены закрытия предыдущей сессии.
Фьючерс WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на $0,15 (0,27%) - до $56,11 за баррель.
Добыча в странах ОПЕК снизилась на 110 тыс. баррелей в сутки в ноябре, согласно данным Bloomberg.
Поддержку рынку продолжают оказывать новости о том, что страны ОПЕК+ могут договориться о дополнительном сокращении добычи по итогам заседания на этой неделе. Об этом в воскресенье сообщил Ирак, хотя раньше представители участвующих в соглашении стран сигнализировали о нежелании идти на такой шаг.
"Мировой баланс спроса и предложения нефти нуждается в продлении сокращения добычи ОПЕК+", - пишет аналитик Goldman Sachs Group Inc. Дамьен Курвален, слова которого приводит агентство Bloomberg.
Тем временем аналитики ожидают, что статистика по запасам нефти в США за прошлую неделю покажет их сокращение впервые с середины октября. Согласно подсчетам опрошенных Bloomberg экспертов, запасы в стране снизились на 1,5 млн баррелей. Официальные данные будут опубликованы в среду.
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