Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8826 RUR   0.0265 GBR   2.1995 TRY   0.296

Цена на нефть

    $/bbl WTI 58.09 0.30 Brent 63.79 -0.08

Погода в Баку

  ночь день

ТЭК 03.12.2019 15:54

Нефть умеренно дорожает, Brent торгуется на уровне $60,99 за баррель

Цены на нефть умеренно растут во вторник, поддержку котировкам оказывают данные о снижении добычи в странах ОПЕК в преддверии заседания нефтедобывающих стран, которое пройдет на этой неделе.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:32 составляет $60,99 за баррель, что на $0,07 (0,11%) выше цены закрытия предыдущей сессии.

Фьючерс WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на $0,15 (0,27%) - до $56,11 за баррель.

Добыча в странах ОПЕК снизилась на 110 тыс. баррелей в сутки в ноябре, согласно данным Bloomberg.

Поддержку рынку продолжают оказывать новости о том, что страны ОПЕК+ могут договориться о дополнительном сокращении добычи по итогам заседания на этой неделе. Об этом в воскресенье сообщил Ирак, хотя раньше представители участвующих в соглашении стран сигнализировали о нежелании идти на такой шаг.

"Мировой баланс спроса и предложения нефти нуждается в продлении сокращения добычи ОПЕК+", - пишет аналитик Goldman Sachs Group Inc. Дамьен Курвален, слова которого приводит агентство Bloomberg.

Тем временем аналитики ожидают, что статистика по запасам нефти в США за прошлую неделю покажет их сокращение впервые с середины октября. Согласно подсчетам опрошенных Bloomberg экспертов, запасы в стране снизились на 1,5 млн баррелей. Официальные данные будут опубликованы в среду.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: МИР, НЕФТЬ, ДЕНЬ, ЦЕНА


Похожие новости


Текущая цена нефти устраивает и производителей, и потребителей, она останется стабильной - Алекперов Цены на нефть растут, Brent на уровне $61,04 за баррель Нефть дорожает, цена февральского контракта Brent выше $61,1 за баррель Рост цен на нефть превышает 2,4%, Brent - около $62 за баррель Нефть дорожает после резкого падения в пятницу, Brent на уровне $61,24 за баррель Цены на нефть снижаются, но завершают ростом 4-ю неделю подряд

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]