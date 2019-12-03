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СНГ 03.12.2019 19:27

Белоруссия и США обсудили перспективы взаимодействия в военной сфере и региональную безопасность

Оборонные ведомства Белоруссии и США провели во вторник встречу и обсудили перспективы взаимодействия, сообщили в Минобороны республики.

"Стороны обсудили состояние и перспективы двустороннего взаимодействия в военной сфере", - проинформировали в министерстве.

Кроме того, отметили в ведомстве, участники встречи обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной безопасности.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, США, ОБОРОНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]