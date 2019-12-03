Белоруссия и США обсудили перспективы взаимодействия в военной сфере и региональную безопасность

Оборонные ведомства Белоруссии и США провели во вторник встречу и обсудили перспективы взаимодействия, сообщили в Минобороны республики.

"Стороны обсудили состояние и перспективы двустороннего взаимодействия в военной сфере", - проинформировали в министерстве.

Кроме того, отметили в ведомстве, участники встречи обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной безопасности.