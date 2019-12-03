Белоруссия и США обсудили перспективы взаимодействия в военной сфере и региональную безопасность

Оборонные ведомства Белоруссии и США провели во вторник встречу и обсудили перспективы взаимодействия, сообщили в Минобороны республики.
"Стороны обсудили состояние и перспективы двустороннего взаимодействия в военной сфере", - проинформировали в министерстве.
Кроме того, отметили в ведомстве, участники встречи обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной безопасности.
Глава МИД Азербайджана отправился в Словакию
2020 год будет успешным для сотрудничества с Ираном – президент Азербайджана
Представители Армении отправятся в Азербайджан на мероприятия ТРАСЕКА
Нефть перешла к снижению на заявлениях Трампа, Brent подешевела до $60,61 за баррель
Украина в январе-ноябре увеличила транзит газа на 2,9%
Сборы страховых взносов по ОМС в Азербайджане начнутся с 1 апреля 2020г
Гонконг возглавил рейтинг самых посещаемых туристами городов мира в 2019 году
Президент Азербайджана назначил нового ректора НГУ
Президент Азербайджана выделил Минмолодежи 7,5 млн манатов на завершение строительства спорткомплекса в Ярдымлы
ИВ Билясуварского района привлекла Canub Tamir Tikinti -1 к работам по обустройству в городе за 2,9 млн манатов
Президент Алиев выделил 7 млн манатов на очистку улиц и улучшение качества общественного транспорта в Шамахы
2020-ый год для AccessBank-a однозначно будет прибыльным
Страховой сектор Азербайджана: переход от количественного к качественному развитию
Подходи к стенду Nar на выставке “BakuTel” и выиграй смартфон!
AccessBank посвятит 2020-ый год заботе об окружающей среде!
Второй нефтяной саммит Argus в Азербайджане пройдет весной 2020г