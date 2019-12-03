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СНГ 03.12.2019 16:08

Лукашенко обвиняет крупные державы в нагнетании мировой напряженности

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил крупные державы в развязывании торговых войн и противостоянии в Сирии, а также в стремлении выдвигать предварительные условия для сотрудничества с небольшими странами.

На встрече с президентом Сербии Александром Вучичем в Белграде Лукашенко, которого во вторник цитирует его пресс-служба, отметил, что Сербия и Белоруссия не гигантские государства и не имеют огромных ресурсов, которыми обладают глобальные игроки, например, Россия или Соединенные Штаты Америки.

"Многие малые, средние государства - я это за свою долгую президентскую жизнь видел не один раз - всегда ориентируются на эти гигантские и богатые государства, потому что они обладают теми ресурсами, которых не хватает у нас. Но мы не должны забывать о том, что любые империи и крупные государства никогда с нами не будут сотрудничать без предварительных условий, они обязательно что-то попросят взамен, даже еще ничего для тебя не сделав", - подчеркнул белорусский лидер.

По его словам, крупные геополитические игроки, чтобы выжить в конкуренции, создают напряженную обстановку в мире. "По вине одной из империй идет торговая война, другие меряются силами в Сирии. От этого страдаете и вы, потому что огромный поток, сотни тысяч беженцев хлынули сюда. Начали уже серьезно поговаривать о новом мировом экономическом кризисе. Нам этого не надо. Мы, к сожалению, участники всего этого, но вина не в нас. Причины и даже полпричины, повода мы не давали", - сказал глава государства.

Лукашенко 2-3 декабря посещает Сербию с официальным визитом.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ЛУКАШЕНКО, МИР, ОБСТАНОВКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]