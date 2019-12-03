2020 год будет успешным для сотрудничества с Ираном – президент Азербайджана

Вице-премьер Азербайджана Шахин Мустафаев обсуждает в Иране вопросы дальнейшего сотрудничества между Баку и Тегераном, заявил президент Ильхам Алиев.
Президент Азербайджана во вторник принял министра связи и информационных технологий Ирана Мухаммеда Джавада Азери Джахроми, сообщает сайт главы государства.
«У нас широкая двухсторонняя повестка. Текущий год стал плодотворным для двухсторонних взаимоотношений. Уверен, что 2020 год также будет успешным для сотрудничества (с Ираном-ИФ)», - сказал Алиев.
Глава государства сообщил, что в настоящее время с визитом в Иране находится вице-премьер правительства Азербайджана Шахин Мустафаев для обсуждения вопросов будущего сотрудничества. «Несмотря на то, что многие вопросы уже реализованы, есть вопросы, ожидающие своего решения. Уверен, что и они будут решены», - заявил Алиев.
Президент также отметил, что в последние годы сотрудничество между Азербайджаном и Ираном «дало очень хорошие результаты», в частности, в сферах энергетики, транспорта, торговли. «В то же время, подписана Конвенция о правовом статусе Каспийского моря, и это - историческое достижение», - подчеркнул он.
Н.Аббасова
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