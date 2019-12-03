Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8826 RUR   0.0265 GBR   2.1995 TRY   0.296

Цена на нефть

    $/bbl WTI 58.09 0.30 Brent 63.79 -0.08

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 03.12.2019 20:12

НАТО нужно сочетать военное присутствие в Арктике с диалогом с РФ - Столтенберг

Североатлантическому альянсу следует обеспечивать свое военное присутствие в Арктике, не забывая при этом и о политическом диалоге с Россией, заявил во вторник генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"Нам требуется баланс между военным присутствием и политическим сотрудничеством с Россией по Арктике", - сказал он в ходе выступления в Лондоне.

Столтенберг напомнил, что в Арктическом регионе наблюдается "усиление присутствия России, а также Китая".

"Так что нам нужно убедиться, что присутствие НАТО там тоже есть", - подчеркнул генсек.

Вместе с тем он отметил и важность того, чтобы в Арктике не росла напряженность между странами. "Нужно сотрудничать с арктическими странами, в том в числе - с Россией", - сказал Столтенберг.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: НАТО, АРКТИКА, РОССИЯ, ДИАЛОГ


Похожие новости


Москва хочет выяснить планы НАТО в Арктике - Лавров НАТО принимает меры для сдерживания России в Арктике - Столтенберг НАТО не хочет милитаризации Арктики - генсек

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]