НАТО нужно сочетать военное присутствие в Арктике с диалогом с РФ - Столтенберг

Североатлантическому альянсу следует обеспечивать свое военное присутствие в Арктике, не забывая при этом и о политическом диалоге с Россией, заявил во вторник генсек НАТО Йенс Столтенберг.
"Нам требуется баланс между военным присутствием и политическим сотрудничеством с Россией по Арктике", - сказал он в ходе выступления в Лондоне.
Столтенберг напомнил, что в Арктическом регионе наблюдается "усиление присутствия России, а также Китая".
"Так что нам нужно убедиться, что присутствие НАТО там тоже есть", - подчеркнул генсек.
Вместе с тем он отметил и важность того, чтобы в Арктике не росла напряженность между странами. "Нужно сотрудничать с арктическими странами, в том в числе - с Россией", - сказал Столтенберг.
Глава МИД Азербайджана отправился в Словакию
2020 год будет успешным для сотрудничества с Ираном – президент Азербайджана
Представители Армении отправятся в Азербайджан на мероприятия ТРАСЕКА
Нефть перешла к снижению на заявлениях Трампа, Brent подешевела до $60,61 за баррель
Украина в январе-ноябре увеличила транзит газа на 2,9%
Сборы страховых взносов по ОМС в Азербайджане начнутся с 1 апреля 2020г
Гонконг возглавил рейтинг самых посещаемых туристами городов мира в 2019 году
Президент Азербайджана назначил нового ректора НГУ
Президент Азербайджана выделил Минмолодежи 7,5 млн манатов на завершение строительства спорткомплекса в Ярдымлы
ИВ Билясуварского района привлекла Canub Tamir Tikinti -1 к работам по обустройству в городе за 2,9 млн манатов
Президент Алиев выделил 7 млн манатов на очистку улиц и улучшение качества общественного транспорта в Шамахы
2020-ый год для AccessBank-a однозначно будет прибыльным
Страховой сектор Азербайджана: переход от количественного к качественному развитию
Подходи к стенду Nar на выставке “BakuTel” и выиграй смартфон!
AccessBank посвятит 2020-ый год заботе об окружающей среде!
Второй нефтяной саммит Argus в Азербайджане пройдет весной 2020г