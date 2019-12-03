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Дальнее зарубежье 03.12.2019 20:01

ЕС действует единым фронтом в ответ на американские торговые меры и координируется с Францией

Евросоюз останется солидарным с Францией в связи с ее заявленным намерением "дать твердый ответ" на угрозу США ввести дополнительные пошлины на французские товары из-за налога на цифровые услуги таких компаний, как Amazon, Apple, Facebook и Google, заявил официальный представитель Европейской комиссии (ЕК) Даниэль Розарио.

"Мы приняли к сведению это объявление... По этому досье, как и по другим торговым досье, Европейский союз будет действовать единым фронтом и останется сплоченным", - сказал пресс-секретарь во вторник на брифинге в Брюсселе.

"Мы тесно координируем с французскими властями последующие этапы процедуры. Рассматриваем различные варианты..., например, урегулирование разногласий внутри ВТО", - продолжил представитель ЕК.

По его словам, в Еврокомиссии считают, что ВТО - это хорошая структура для попыток урегулирования любых разногласий.

"Европейский союз попытается начать диалог с Соединенными Штатами, чтобы решить этот вопрос путем переговоров еще до рассмотрения в ВТО. Комиссия решительно настроена найти долгосрочное и надежное решение по налогообложению цифровой экономики", - заявил Розарио.

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Тэги: ЕС, ФРАНЦИЯ, США, КООРДИНАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]