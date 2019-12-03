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Литовская Avia Solutions Group разместила евробонды на $300 млн

Литовская авиационная бизнес-группа Avia Solutions Group (ASG), контролируемая предпринимателем Гядиминасом Жемялисом, разместила на международных рынках облигационный заем номинальной стоимостью $300 млн.

Выпуск пятилетних облигаций номиналом $1 тыс. каждая размещен по открытой подписке, Ставка купона, который выплачивается дважды в год, по итогам размещения составила 7,875%, говорится в материалах на портале cbonds.com.

Бонды будут иметь листинг на Ирландской фондовой бирже.

Это первая эмиссия евробондов Avia Solutions Group. Организатором размещения выступили американский JP Morgan и французский BNP Paribas.

Ранее Жемялис сообщал, что привлеченные средства будут направлены на развитие бизнеса - закупку и аренду самолетов, авиационных двигателей, приобретение летных симуляторов.

Консолидированная чистая прибыль группы ASG в прошлом году составила 14,05 млн евро (рост в 2 раза к 2017 году), выручка - 420 млн евро (рост на 25%).

Avia Solutions Group предоставляет интегрированные авиационные услуги. В холдинг входят, в частности, компании, специализирующиеся на наземном обслуживании воздушных судов, ремонте самолетов, управлении аэропортами, предприятия, занимающиеся чартерными грузовыми перевозками, эксплуатацией дистанционно-пилотируемых летательных систем. ASG объединяет 110 компаний в 32 государствах.

В 2014 году Avia Solutions Group выступила соучредителем АО "Рампорт Аэро" (управляющая компания аэропорта "Жуковский") с долей 75% минус 1 акция. Еще 25% владеет госкорпорация "Ростех". К концу 2015 года доля литовской стороны снизилась до 22,5%, а осенью 2018 года ASG вышла из проекта.

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Тэги: ЛИТВА, АВИАГРУППА, ЕВРООБЛИГАЦИИ, РАЗМЕЩЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]