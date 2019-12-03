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СНГ 03.12.2019 20:45

В отношениях РФ-НАТО должны возобладать общие интересы - Путин

Президент РФ Владимир Путин подтвердил готовность России к сотрудничеству с НАТО и заявил, что рассчитывает на возобладание интересов общей безопасности в диалоге с альянсом.

"Как раз в эти дни - 3-4 декабря - в Лондоне проходит саммит НАТО, посвященный 70-летию образования этого альянса", - сказал Путин, открывая во вторник очередное совещание по военной тематике, серия которых по традиции проходит в Сочи.

Он добавил, что, "безусловно, блоковые стереотипы мышления прошлых лет не могут быть хорошим инструментом для поиска и принятия эффективных решений в быстро, стремительно меняющихся условиях".

"Вместе с тем, вы знаете, мы не раз выражали готовность к сотрудничеству с НАТО, проявляли готовность для совместного противодействия реальным угрозам", - сказал президент РФ.

В числе этих угроз Путин назвал международный терроризм, локальные вооруженные конфликты, опасность неконтролируемого распространения оружия массового поражения. "Мы не раз делали шаги навстречу альянсу, пытались предложить конструктивную повестку, было проведено несколько совместных мероприятий, однако после 2008 года наше сотрудничество фактически было свернуто", - сказал президент РФ.

Он подчеркнул, что "альянс действовал в отношении России некорректно, если не сказать грубо, без всякого учета интересов Российской Федерации". "Имею в виду предложенное нами партнерское взаимодействие. Тем не менее рассчитываю все же, что интересы общей безопасности, стабильного и мирного будущего планеты возобладают", - сказал президент РФ.

Он напомнил, что альянс был создан 4 апреля 1949 года "как основная составляющая разворачивающейся тогда "холодной войны" и противодействия Советскому Союзу". "Сейчас, как известно, Советского Союза нет, нет и Варшавского Договора, то есть пакта военного, который был создан в ответ на создание НАТО, а НАТО не только существует, но и развивается", - сказал Путин.

Путин напомнил, что в момент создания в Альянс входило 12 государств, а сейчас - 29.

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Тэги: РОССИЯ, НАТО, ОТНОШЕНИЯ, ПУТИН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]