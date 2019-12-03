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Трамп вновь заявил о желании поладить с Россией

Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что его страна вполне может поладить с Россией, и в этом нет ничего плохого.

"Я думаю, мы можем поладить с Россией. Я думаю, что это было бы неплохо, поладить с Россией", - заявил Трамп на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Он повернулся в сторону Макрона и добавил: "У нас с вами похожая точка зрения на это".

Трамп отметил, что ранее в ходе предвыборной кампании, выступая на стадионах перед сторонниками, уже говорил о необходимости наладить хорошие отношения с Россией. Его сторонники позитивно восприняли эту идею.

"И я думаю, что российский народ это тоже хотел бы увидеть", - сказал президент США.

При этом Трамп отметил, что "США должны быть готовы, идет ли речь о России или о какой-либо другой стране".

Ранее Трамп уже неоднократно заявлял о стремлении поладить с Россией.

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Тэги: США, ТРАМП, РОССИЯ МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]