Трамп вновь заявил о желании поладить с Россией

Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что его страна вполне может поладить с Россией, и в этом нет ничего плохого.
"Я думаю, мы можем поладить с Россией. Я думаю, что это было бы неплохо, поладить с Россией", - заявил Трамп на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.
Он повернулся в сторону Макрона и добавил: "У нас с вами похожая точка зрения на это".
Трамп отметил, что ранее в ходе предвыборной кампании, выступая на стадионах перед сторонниками, уже говорил о необходимости наладить хорошие отношения с Россией. Его сторонники позитивно восприняли эту идею.
"И я думаю, что российский народ это тоже хотел бы увидеть", - сказал президент США.
При этом Трамп отметил, что "США должны быть готовы, идет ли речь о России или о какой-либо другой стране".
Ранее Трамп уже неоднократно заявлял о стремлении поладить с Россией.
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