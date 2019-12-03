Трамп: вопрос о санкциях против Турции за покупку С-400 обсуждается

Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что прорабатывается вопрос о возможности введения антитурецких санкций за приобретение российских систем ПВО С-400.
"Мы изучаем и обсуждаем этот вопрос (введения санкций за С-400 - ИФ)", - сказал Трамп во время встречи с президентом Франции Эмманюэлем Макроном в Лондоне.
Он напомнил, что Анкара хотела приобрести американские системы Patriot, но администрация предыдущего президента США Барака Обамы не позволила ей этого сделать.
Трамп добавил, что будет обсуждать вопрос С-400 с президентом Турции Реджепом Эрдоганом позже во вторник.
В свою очередь французский лидер указал, что не понимает, как "технически возможно", чтобы Турция была членом НАТО и приобретала российские С-400.
"Как возможно быть членом альянса, работать со всеми нами... и покупать С-400? Технически это не возможно", - сказал Макрон.
Ранее в ноябре на встрече с Трампом Эрдоган исключил отказ Анкары от российских систем С-400 в пользу Patriot. В то же время Анкара не против покупки Patriot в дополнение к С-400.
США считают, что Россия может использовать передаваемые Анкаре С-400 для получения информации об истребителях-бомбардировщиках F-35. Кроме того, в Вашингтоне отмечают, что С-400 несовместимы с системами НАТО.
После покупки Анкарой российских С-400 США исключили Турцию из программы создания F-35.
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