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Дальнее зарубежье 03.12.2019 19:38

Трамп: вопрос о санкциях против Турции за покупку С-400 обсуждается

Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что прорабатывается вопрос о возможности введения антитурецких санкций за приобретение российских систем ПВО С-400.

"Мы изучаем и обсуждаем этот вопрос (введения санкций за С-400 - ИФ)", - сказал Трамп во время встречи с президентом Франции Эмманюэлем Макроном в Лондоне.

Он напомнил, что Анкара хотела приобрести американские системы Patriot, но администрация предыдущего президента США Барака Обамы не позволила ей этого сделать.

Трамп добавил, что будет обсуждать вопрос С-400 с президентом Турции Реджепом Эрдоганом позже во вторник.

В свою очередь французский лидер указал, что не понимает, как "технически возможно", чтобы Турция была членом НАТО и приобретала российские С-400.

"Как возможно быть членом альянса, работать со всеми нами... и покупать С-400? Технически это не возможно", - сказал Макрон.

Ранее в ноябре на встрече с Трампом Эрдоган исключил отказ Анкары от российских систем С-400 в пользу Patriot. В то же время Анкара не против покупки Patriot в дополнение к С-400.

США считают, что Россия может использовать передаваемые Анкаре С-400 для получения информации об истребителях-бомбардировщиках F-35. Кроме того, в Вашингтоне отмечают, что С-400 несовместимы с системами НАТО.

После покупки Анкарой российских С-400 США исключили Турцию из программы создания F-35.

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Тэги: США, ПРЕЗИДЕНТ, ТУРЦИЯ, САНКЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]