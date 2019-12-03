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ТЭК 03.12.2019 19:50

Нефть перешла к снижению на заявлениях Трампа, Brent подешевела до $60,61 за баррель

Цены на нефть перешли к снижению на торгах во вторник на опасениях затягивания на неопределенный срок торгового спора США и Китая.

Стоимость февральских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:30 во вторник составила $60,61 за баррель, что на $0,31 (0,51%) ниже уровня предыдущей сессии.

Фьючерсы на WTI на январь на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) подешевели к этому времени на $0,27 (0,48%) - до $55,69 за баррель.

Президент США Дональд Трамп заявил в ходе пресс-конференции в Лондоне, где проводится саммит НАТО, что у него "нет дедлайна" для заключения торгового соглашения с Китаем.

Трамп отметил, что "в некоторой степени" ему нравится идея о том, чтобы подождать с заключением торгового соглашения с Пекином до завершения президентских выборов в США, запланированных на ноябрь 2020 года.

Растущие ожидания, что США и Китая близки к промежуточному торговому соглашению, поддерживали цены на нефть с начала октября, а сигналы возможной отсрочки сделки ставят под сомнение возможность роста глобального спроса на нефть в ближайшее время.

Тем временем, страны ОПЕК+ на этой неделе проведут очередную встречу, в ходе которой, как ожидается, будут обсуждать вопрос о недостаточно четком выполнении некоторыми странами условий соглашения об ограничении добычи нефти.

Эксперты рассчитывают на то, что нефтедобывающие страны смогут договориться о продлении действующего соглашения или даже о дополнительном сокращении добычи. В минувшее воскресенье Ирак сообщил о возможности более глубоких сокращений добычи ОПЕК+.

"Мировой баланс спроса и предложения нефти требует продления действующего соглашения о сокращении добычи ОПЕК+", - пишет аналитик Goldman Sachs Group Inc. Дамьен Курвален, слова которого приводит агентство Bloomberg.

"Серьезные спекулятивные покупки нефти за последние недели, а также ожидания, связанные с продлением соглашения ОПЕК+ или дополнительным сокращением добычи, позволяют предположить, что продление соглашения на три месяца вряд ли приведет к росту цен на нефть", - отмечает эксперт.

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Тэги: НЕФТЬ, ЦЕНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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