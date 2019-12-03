Лукашенко обеспокоен, не начался ли новый передел планеты

Президент Белоруссии Александр Лукашенко констатирует снижение роли международного права и не исключает, что с позиции силы начался новый передел планеты.
"Я иногда с высоты прожитых президентских лет начинаю думать, не начался ли новый передел нашей планеты. И все мы хорошо знаем, к чему это может привести", - заявил Лукашенко во время выступления в Народной скупщине Сербии.
Президента цитирует госагентство БелТА.
По его словам, "Беларусь постоянно призывает решать проблемы мирным путем, на основании международного права". "Однако его уже не существует. Все действуют с позиции силы", - считает он.
Лукашенко напомнил о мирных инициативах, которые он выдвигает и высказал уверенность, что Сербия присоединится к этим предложениям. "Беларусь выдвинула инициативу об обновлении широкого диалога от Атлантики до Владивостока по укреплению мер доверия, безопасности и сотрудничества. Считаю, что Сербия будет в числе государств, заинтересованных в обсуждении этих проблем", - отметил он.
Президент также напомнил, что Югославия в свое время была одним из основоположников Движения неприсоединения. Однако, по его мнению, "сегодня Движение неприсоединения существует формально и не оказывает никакого влияния на крупные государства".
Лукашенко призвал малые и средние государства к консолидированной позиции с целью поддержания стабильности во всем мире.
"Если крупные игроки не могут договориться, то это не означает, что малые и средние государства должны сидеть сложа руки и смиренно ждать, пока кто-то из великих определит их судьбу. Думаю, голос наш должен быть слышен. Вместе мы сможем сделать гораздо больше на благо наших стран и народов, во имя мира и стабильности", - подчеркнул Лукашенко.
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