Лукашенко говорит, что хотел бы видеть несколько оппозиционеров в парламенте

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что хотел бы видеть представителей оппозиционных политических партий в парламенте, но они не пользуются поддержкой избирателей.
"Западные наблюдатели заранее подготовили негативные отчеты о выборах в Беларуси, а потом только подписали их. Я хотел, чтобы было три-пять-десять оппозиционеров. Но как их провести, если у оппозиционеров 3,5% голосов?", - заявил Лукашенко во время выступления в Народной скупщине Сербии.
Президента цитирует госагентство БелТА.
Лукашенко также заявил, что белорусские власти хотели "угодить" Евросоюзу при подготовке и проведении состоявшихся 17 ноября парламентских выборов. "Поверьте, больше той демократии и свободы, в которой проходили выборы в Беларуси, мы не сделаем. Мы, наверное, просто не сумеем провести лучше. Мы всячески старались угодить не только нашим спонсорам и болельщикам на Востоке, но и в Евросоюзе", - сказал он.
По его словам, "одни были восхищены итогами выборов, а другие сказали: оппозиция не попала в парламент - беда, значит, плохо, недемократично, значит, опять нет свободы, диктатура". "Чепуха полная. Мы никого не давили", - подчеркнул Лукашенко.
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