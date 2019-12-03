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СНГ 03.12.2019 20:01

Лукашенко говорит, что хотел бы видеть несколько оппозиционеров в парламенте

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что хотел бы видеть представителей оппозиционных политических партий в парламенте, но они не пользуются поддержкой избирателей.

"Западные наблюдатели заранее подготовили негативные отчеты о выборах в Беларуси, а потом только подписали их. Я хотел, чтобы было три-пять-десять оппозиционеров. Но как их провести, если у оппозиционеров 3,5% голосов?", - заявил Лукашенко во время выступления в Народной скупщине Сербии.

Президента цитирует госагентство БелТА.

Лукашенко также заявил, что белорусские власти хотели "угодить" Евросоюзу при подготовке и проведении состоявшихся 17 ноября парламентских выборов. "Поверьте, больше той демократии и свободы, в которой проходили выборы в Беларуси, мы не сделаем. Мы, наверное, просто не сумеем провести лучше. Мы всячески старались угодить не только нашим спонсорам и болельщикам на Востоке, но и в Евросоюзе", - сказал он.

По его словам, "одни были восхищены итогами выборов, а другие сказали: оппозиция не попала в парламент - беда, значит, плохо, недемократично, значит, опять нет свободы, диктатура". "Чепуха полная. Мы никого не давили", - подчеркнул Лукашенко.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ЛУКАШЕНКО, ОППОЗИЦИЯ, ПАРЛАМЕНТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]