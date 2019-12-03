Санкции ЕС будут зависеть от полного выполнения минских соглашений - глава Еврокомиссии

Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с новым председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен выразил надежду на усиление поддержки Евросоюзом реформ и территориальной целостности Украины, сообщает пресс-служба главы государства.
"Надеюсь, что при вашем лидерстве ведущая роль Европейского Союза в поддержке реформ и защите территориальной целостности и суверенитета Украины будет только укрепляться", - отметил глава Украинского государства в разговоре с главой Еврокомиссии.
Зеленский заверил фон дер Ляйен в неизменности евроинтеграционного курса Украины и проинформировал о результатах активизации реформ и выполнения Соглашения об ассоциации с ЕС.
Глава Еврокомиссии подтвердила готовность ЕС и в дальнейшем поддерживать Украину в процессе реформ, а также сотрудничать в контексте предоставления Украине макрофинансовой помощи.
Кроме того, они обсудили ситуацию с безопасностью в Донбассе. Глава Еврокомиссии заверила, что ЕС будет продолжать безусловную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.
"Санкции ЕС будут оставаться привязанными к полному выполнению Минских договоренностей и должны быть продолжены во время следующего заседания Европейского совета", - отметила она.
Лидеры согласовали график политического диалога и приоритеты сотрудничества на ближайшие месяцы. Зеленский пригласил фон дер Ляйен посетить Украину в ближайшее время.
Глава МИД Азербайджана отправился в Словакию
2020 год будет успешным для сотрудничества с Ираном – президент Азербайджана
Представители Армении отправятся в Азербайджан на мероприятия ТРАСЕКА
Нефть перешла к снижению на заявлениях Трампа, Brent подешевела до $60,61 за баррель
Украина в январе-ноябре увеличила транзит газа на 2,9%
Сборы страховых взносов по ОМС в Азербайджане начнутся с 1 апреля 2020г
Гонконг возглавил рейтинг самых посещаемых туристами городов мира в 2019 году
Президент Азербайджана назначил нового ректора НГУ
Президент Азербайджана выделил Минмолодежи 7,5 млн манатов на завершение строительства спорткомплекса в Ярдымлы
ИВ Билясуварского района привлекла Canub Tamir Tikinti -1 к работам по обустройству в городе за 2,9 млн манатов
Президент Алиев выделил 7 млн манатов на очистку улиц и улучшение качества общественного транспорта в Шамахы
2020-ый год для AccessBank-a однозначно будет прибыльным
Страховой сектор Азербайджана: переход от количественного к качественному развитию
Подходи к стенду Nar на выставке “BakuTel” и выиграй смартфон!
AccessBank посвятит 2020-ый год заботе об окружающей среде!
Второй нефтяной саммит Argus в Азербайджане пройдет весной 2020г