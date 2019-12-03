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СНГ 03.12.2019 20:48

Санкции ЕС будут зависеть от полного выполнения минских соглашений - глава Еврокомиссии

Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с новым председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен выразил надежду на усиление поддержки Евросоюзом реформ и территориальной целостности Украины, сообщает пресс-служба главы государства.

"Надеюсь, что при вашем лидерстве ведущая роль Европейского Союза в поддержке реформ и защите территориальной целостности и суверенитета Украины будет только укрепляться", - отметил глава Украинского государства в разговоре с главой Еврокомиссии.

Зеленский заверил фон дер Ляйен в неизменности евроинтеграционного курса Украины и проинформировал о результатах активизации реформ и выполнения Соглашения об ассоциации с ЕС.

Глава Еврокомиссии подтвердила готовность ЕС и в дальнейшем поддерживать Украину в процессе реформ, а также сотрудничать в контексте предоставления Украине макрофинансовой помощи.

Кроме того, они обсудили ситуацию с безопасностью в Донбассе. Глава Еврокомиссии заверила, что ЕС будет продолжать безусловную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

"Санкции ЕС будут оставаться привязанными к полному выполнению Минских договоренностей и должны быть продолжены во время следующего заседания Европейского совета", - отметила она.

Лидеры согласовали график политического диалога и приоритеты сотрудничества на ближайшие месяцы. Зеленский пригласил фон дер Ляйен посетить Украину в ближайшее время.

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Тэги: УКРАИНА, ЕВРОКОМИССИЯ, КОНТАКТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]