Молдавия в 2020 году будет обеспечена газом - президент

Молдавия в 2020 году будет обеспечена электроэнергией и газом в достаточных количествах, заявил президент страны Игорь Додон.
"Мы обсуждали эти вопросы в связи с тем, что остается угроза прекращения (в 2020 году - ИФ) транзита российского газа через Украину", - отметил президент в среду после заседания Высшего совета безопасности.
Электроэнергию в настоящее время страна получает от Молдавской ГРЭС, расположенной в Приднестровье (68% общего объема), с Украины (20%) и от местных ТЭЦ (12%).
"Возникает вопрос, что будет, если возникнут проблемы с поставками газа, так как Молдавская ГРЭС работает на российском газе. Даже в случае проблем с газом, у нас есть возможность увеличить импорт из Украины, а также получать электроэнергию из Румынии. Кроме того, наши ТЭЦ могут увеличить выработку электроэнергии за счет мазута, запасы которого рассчитаны на 30-50 дней", - отметил президент.
Он заверил, что проблем с поставками газа не должно быть.
"Российский газ будет продолжать поступать в Молдавию - либо через Украину, либо через "Южный поток" - реверсом через Турцию, Болгарию и Румынию. При этом цена для Молдавии останется неизменной. С нового года она составит $172 за тысячу кубических метров. Расходы по транспортировке ложатся на поставщика", - заявил Додон.
Между тем, вице-премьер РФ Дмитрий Козак по итогам российско-молдавских переговоров 20 ноября заявлял, что цена на российский газ для Молдавии с нового года составит $173 за тысячу кубометров.
Контракты между ПАО "Газпром" и АО "Молдовагаз" на поставку газа потребителям Молдавии и транзит газа через ее территорию действуют до конца 2019 года. АО "Молдовагаз" - совместное молдавско-российское акционерное общество, созданное ПАО "Газпром", правительством Молдовы и министерством промышленности Приднестровья.
В 2018 году "Газпром" поставил в Молдавию 2,9 млрд куб. м газа - на 8,4% больше, чем в 2017 году (2,7 млрд куб. м).
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