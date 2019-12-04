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СНГ 04.12.2019 17:26

Новый глава дипломатии ЕС планирует встречу с Лавровым

Новый глава дипломатии ЕС и заместитель председателя Еврокомиссии (ЕК) Жозеп Боррель намерен встретиться с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым "на полях" совещания глав МИД стран ОБСЕ в Братиславе, сообщила в среду пресс-служба ЕК.

"Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности (...) проведет несколько двусторонних встреч, в том числе с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым (в ходе работы 26-го заседания Совета министров ОБСЕ в Братиславе 5-6 декабря - ИФ), - говорится в коммюнике.

Новый высокий представитель ЕС по иностранным делам Боррель, сменивший Федерику Могерини, приступил к своим обязанностям 1 декабря.

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Тэги: ЕС, РОССИЯ, КОНТАКТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]