Новый глава дипломатии ЕС планирует встречу с Лавровым

Новый глава дипломатии ЕС и заместитель председателя Еврокомиссии (ЕК) Жозеп Боррель намерен встретиться с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым "на полях" совещания глав МИД стран ОБСЕ в Братиславе, сообщила в среду пресс-служба ЕК.

"Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности (...) проведет несколько двусторонних встреч, в том числе с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым (в ходе работы 26-го заседания Совета министров ОБСЕ в Братиславе 5-6 декабря - ИФ), - говорится в коммюнике.

Новый высокий представитель ЕС по иностранным делам Боррель, сменивший Федерику Могерини, приступил к своим обязанностям 1 декабря.