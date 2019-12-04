Спецпредставитель США по Афганистану прибыл на переговоры в Кабул

Специальный представитель США по примирению в Афганистане Залмай Халилзад в среду прибыл в Кабул на переговоры с афганских лидерами о возможности возобновления мирных переговоров, сообщили местные СМИ.

В минувший понедельник пресс-секретарь президента Афганистана Сиддик Сиддики заявил, что прямые переговоры между афганским правительством и движением "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) могут начаться только в том случае, если талибы согласятся на режим прекращения огня.

По его словам, в настоящее время делается все возможное для начала мирных переговоров между талибами и афганским правительством.