Спецпредставитель США по Афганистану прибыл на переговоры в Кабул

Специальный представитель США по примирению в Афганистане Залмай Халилзад в среду прибыл в Кабул на переговоры с афганских лидерами о возможности возобновления мирных переговоров, сообщили местные СМИ.
В минувший понедельник пресс-секретарь президента Афганистана Сиддик Сиддики заявил, что прямые переговоры между афганским правительством и движением "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) могут начаться только в том случае, если талибы согласятся на режим прекращения огня.
По его словам, в настоящее время делается все возможное для начала мирных переговоров между талибами и афганским правительством.
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