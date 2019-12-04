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Дальнее зарубежье 04.12.2019 18:02

Спецпредставитель США по Афганистану прибыл на переговоры в Кабул

Специальный представитель США по примирению в Афганистане Залмай Халилзад в среду прибыл в Кабул на переговоры с афганских лидерами о возможности возобновления мирных переговоров, сообщили местные СМИ.

В минувший понедельник пресс-секретарь президента Афганистана Сиддик Сиддики заявил, что прямые переговоры между афганским правительством и движением "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) могут начаться только в том случае, если талибы согласятся на режим прекращения огня.

По его словам, в настоящее время делается все возможное для начала мирных переговоров между талибами и афганским правительством.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АФГАНИСТАН, США, СПЕЦПРЕДСТАВИТЕЛЬ, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]