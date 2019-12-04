Президент США Дональд Трамп заявил, что Германии следует самой разобраться с "проблемами", которые могут возникнуть после запуска в эксплуатацию газопровода "Северный поток 2", но переговоры по этой теме между США и ФРГ продолжатся.
"Мы видим, что это проблема. Но Германия должна разобраться с ней сама. Мы будем дальше обсуждать", - сказал Трамп, отвечая на вопрос о возможных санкциях для "Северного потока 2" со стороны США.
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