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Дальнее зарубежье 04.12.2019 19:26

Трамп предложил Германии "самой разобраться" с "Северным потоком 2"

Президент США Дональд Трамп заявил, что Германии следует самой разобраться с "проблемами", которые могут возникнуть после запуска в эксплуатацию газопровода "Северный поток 2", но переговоры по этой теме между США и ФРГ продолжатся.

"Мы видим, что это проблема. Но Германия должна разобраться с ней сама. Мы будем дальше обсуждать", - сказал Трамп, отвечая на вопрос о возможных санкциях для "Северного потока 2" со стороны США.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: США, ТРАМП, ГЕРМАНИЯ, СЕВПОТОК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]