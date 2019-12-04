Берлин не будет призывать партнеров к высылке российских дипломатов, как это делал Лондон в деле Скрипалей

Берлин не будет призывать страны-партнеры к высылке российских дипломатов, как это делал Лондон в деле отравления Сергея Скрипаля, сообщает газета Sueddeutsche Zeitung со ссылкой на собственные источники в правительственных кругах.

"На координированной высылке российских дипломатов в других странах, как это было после покушения на убийство российского перебежчика Сергея Скрипаля и его дочери в Великобритании, правительство сейчас настаивать не будет. Теперь все зависит от реакции Москвы и от дальнейших результатов расследования генпрокуратуры", - пишет издание.

Гражданин Грузии был убит в Берлине 23 августа в центральном городском районе неподалеку от правительственного квартала Малый Тиргартен, район Моабит, по дороге в мечеть. Киллер дважды выстрелил в Хангошвили, тот скончался на месте. Изначально СМИ называли имя Зелимхан Хангошвили.

По подозрению в убийстве задержан гражданин России.