Берлин не будет призывать партнеров к высылке российских дипломатов, как это делал Лондон в деле Скрипалей

Берлин не будет призывать страны-партнеры к высылке российских дипломатов, как это делал Лондон в деле отравления Сергея Скрипаля, сообщает газета Sueddeutsche Zeitung со ссылкой на собственные источники в правительственных кругах.
"На координированной высылке российских дипломатов в других странах, как это было после покушения на убийство российского перебежчика Сергея Скрипаля и его дочери в Великобритании, правительство сейчас настаивать не будет. Теперь все зависит от реакции Москвы и от дальнейших результатов расследования генпрокуратуры", - пишет издание.
Гражданин Грузии был убит в Берлине 23 августа в центральном городском районе неподалеку от правительственного квартала Малый Тиргартен, район Моабит, по дороге в мечеть. Киллер дважды выстрелил в Хангошвили, тот скончался на месте. Изначально СМИ называли имя Зелимхан Хангошвили.
По подозрению в убийстве задержан гражданин России.
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