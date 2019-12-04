Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8828 RUR   0.0265 GBR   2.2088 TRY   0.2958

Цена на нефть

    $/bbl WTI 58.09 0.30 Brent 63.79 -0.08

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 04.12.2019 17:37

НАТО будет наращивать военные расходы - саммит

Участники саммита НАТО в Лондоне заявили о готовности разделить как расходы, так и ответственность за обеспечение своей "неделимой безопасности".

"Благодаря нашему обязательству в области инвестиций в оборону, мы увеличиваем эти инвестиции, чтобы соответствовать "порогу" в 2% (ВВП - ИФ) и чтобы, как это было определено, 20% (этих расходов - ИФ) мы инвестировали в новые возможности и поставляли больше сил для миссий и операций", - говорится в заявлении, принятом на саммите в среду.

В документе отмечается, что оборонные расходы НАТО без США увеличивались пять лет подряд. В оборону инвестирована дополнительная сумма свыше $130 млрд.

"В соответствии с нашим обязательством, прописанным в статье 3 Вашингтонского договора, мы продолжаем усиливать наши индивидуальные и коллективные возможности сопротивления любому виду нападений. Мы осуществляем значимый прогресс. Мы должны, и мы будем делать еще больше", - заявили главы государств и правительств стран Североатлантического альянса.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: НАТО, ОБОРОНА, РАСХОДЫ


Похожие новости


Оборонные расходы Германии к 2024 году могут достичь 1,5% от ВВП - Меркель Европейские страны НАТО и Канада увеличили оборонные расходы в 2019г на 3,9% - Столтенберг Оборонные проекты ЕС отвечают приоритетам НАТО - Могерини Столтенберг примет участие в заседании Совета Евросоюза по иностранным делам, где будут обсуждаться гибридные угрозы Генсек НАТО обозначил направления сотрудничества альянса с ЕС Министры обороны НАТО утвердят новую инициативу боеготовности альянса - Столтенберг

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]