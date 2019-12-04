НАТО будет наращивать военные расходы - саммит

Участники саммита НАТО в Лондоне заявили о готовности разделить как расходы, так и ответственность за обеспечение своей "неделимой безопасности".
"Благодаря нашему обязательству в области инвестиций в оборону, мы увеличиваем эти инвестиции, чтобы соответствовать "порогу" в 2% (ВВП - ИФ) и чтобы, как это было определено, 20% (этих расходов - ИФ) мы инвестировали в новые возможности и поставляли больше сил для миссий и операций", - говорится в заявлении, принятом на саммите в среду.
В документе отмечается, что оборонные расходы НАТО без США увеличивались пять лет подряд. В оборону инвестирована дополнительная сумма свыше $130 млрд.
"В соответствии с нашим обязательством, прописанным в статье 3 Вашингтонского договора, мы продолжаем усиливать наши индивидуальные и коллективные возможности сопротивления любому виду нападений. Мы осуществляем значимый прогресс. Мы должны, и мы будем делать еще больше", - заявили главы государств и правительств стран Североатлантического альянса.
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