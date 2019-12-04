НАТО верит в диалог с Россией - Столтенберг

НАТО верит в возможность диалога с Россией, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"Мы верим в диалог с Россией, потому что Россия - наш ближайший сосед, наш самый большой сосед", - заявил Столтенберг, выступая на пресс-конференции в среду.

Он отметил, что НАТО следует вести отношения с Россией, даже если они сложные.

"Даже если нам не удастся добиться лучших отношений с Россией в краткосрочной перспективе, нам нужно справляться и со сложными отношениями", - подчеркнул генсек альянса.