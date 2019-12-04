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Дальнее зарубежье 04.12.2019 17:38

НАТО верит в диалог с Россией - Столтенберг

НАТО верит в возможность диалога с Россией, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"Мы верим в диалог с Россией, потому что Россия - наш ближайший сосед, наш самый большой сосед", - заявил Столтенберг, выступая на пресс-конференции в среду.

Он отметил, что НАТО следует вести отношения с Россией, даже если они сложные.

"Даже если нам не удастся добиться лучших отношений с Россией в краткосрочной перспективе, нам нужно справляться и со сложными отношениями", - подчеркнул генсек альянса.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]