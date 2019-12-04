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Бизнес и законодательство 04.12.2019 17:39

Президент Азербайджана утвердил новый состав МПК с ОАЭ

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил новый состав межправительственной комиссии по экономическому, торговому и техническому сотрудничеству Азербайджана с ОАЭ.

Текст распоряжения опубликован в среду на сайте главы государства.

Сопредседателем комиссии с азербайджанской стороны является министр экономики.

В состав комиссии также включены семь заместителей министров: иностранных дел, финансов, энергетики, транспорта, связи и высоких технологий, сельского хозяйства, культуры, образования, а также здравоохранения.

В комиссию также вошли: глава Госагентства по туризму, первый заместитель председателя Госкомтаможни, первый вице-президент ЗАО «AZAL», заместитель председателя Центрального банка Азербайджана, а также чрезвычайный и полномочный посол ОАЭ в Азербайджане.

Х.Насирзаде

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Тэги: ОАЭ, МПК, СОСТАВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]