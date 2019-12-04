Президент Азербайджана утвердил новый состав МПК с ОАЭ

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил новый состав межправительственной комиссии по экономическому, торговому и техническому сотрудничеству Азербайджана с ОАЭ.
Текст распоряжения опубликован в среду на сайте главы государства.
Сопредседателем комиссии с азербайджанской стороны является министр экономики.
В состав комиссии также включены семь заместителей министров: иностранных дел, финансов, энергетики, транспорта, связи и высоких технологий, сельского хозяйства, культуры, образования, а также здравоохранения.
В комиссию также вошли: глава Госагентства по туризму, первый заместитель председателя Госкомтаможни, первый вице-президент ЗАО «AZAL», заместитель председателя Центрального банка Азербайджана, а также чрезвычайный и полномочный посол ОАЭ в Азербайджане.
Х.Насирзаде
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