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Дальнее зарубежье 04.12.2019 20:04

В НАТО назвали "агрессивные действия РФ" одной из основных угроз для альянса - заявление

В НАТО считают, что действия России представляют одну из главных угроз для Североатлантического альянса.

"Мы, будучи альянсом, сталкиваемся с отчетливыми угрозами и вызовами, исходящими со всех стратегических направлений. Агрессивные действия России представляют угрозу евро-атлантической безопасности", - говорится в заявлении альянса, опубликованном по итогам саммита.

Кроме того, в НАТО указали, что также сталкиваются с угрозами в области кибербезопасности и терроризмом, который "во всех своих формах и проявлениях остается постоянной угрозой для нас всех".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: НАТО, РОССИЯ, УГРОЗА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]