Москве потребуется небольшое время для выработки ответных мер в отношении Германии после высылки дипломатов, сообщил "Интерфаксу" глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы люди вдумчивые, сначала изучим то, что нам инкриминируют, и с какой стати это все произошло", - сказал Лавров, отвечая на вопрос о возможных мерах в отношении Берлина.
Он сообщил, что РФ потребуется "небольшое время" для выработки мер.
Ранее в среду было объявлено, что правительство ФРГ высылает из страны двух сотрудников российского посольства в Берлине.
Берлин ожидает от РФ содействия в расследовании убийства гражданина Грузии и не исключает новых мер реагирования наряду с высылкой двух сотрудников посольства России, заявила официальный представитель германского министерства.
"Об этих ожиданиях госсекретарь Михаэлис информировал посла Нечаева 20 ноября 2019 года в ходе разговора в МИД ФРГ. Российская сторона не отреагировала на эти призывы правительства к содействию в расследовании", - указала представитель МИД, слова которой процитировали "Интерфаксу" в министерстве.
По ее словам, двух сотрудников посольства РФ объявили в Германии персона нон грата, потому что РФ недостаточно содействовала в расследовании. Правительство ФРГ по-прежнему ждет содействия, в особенности, в связи с тем, что генпрокуратура ФРГ подозревает, что убийство было совершено по заказу либо госорганов РФ, либо госорганов Чечни.
Генпрокуратура Германии, которая приняла на себя расследование дела об убийстве гражданина Грузии в Берлине, высказала предположение, что это преступление могло быть совершено по заказу государственных органов РФ или Чечни.
Гражданин Грузии был убит в Берлине 23 августа в центральном городском районе неподалеку от правительственного квартала Малый Тиргартен, район Моабит, по дороге в мечеть. Киллер дважды выстрелил в Хангошвили, тот скончался на месте. Изначально СМИ называли имя Зелимхан Хангошвили.
По подозрению в убийстве задержан гражданин России.
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