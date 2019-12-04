Москве потребуется небольшое время для выработки ответных мер в отношении Германии после высылки дипломатов, сообщил "Интерфаксу" глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы люди вдумчивые, сначала изучим то, что нам инкриминируют, и с какой стати это все произошло", - сказал Лавров, отвечая на вопрос о возможных мерах в отношении Берлина.

Он сообщил, что РФ потребуется "небольшое время" для выработки мер.

Ранее в среду было объявлено, что правительство ФРГ высылает из страны двух сотрудников российского посольства в Берлине.

Берлин ожидает от РФ содействия в расследовании убийства гражданина Грузии и не исключает новых мер реагирования наряду с высылкой двух сотрудников посольства России, заявила официальный представитель германского министерства.

"Об этих ожиданиях госсекретарь Михаэлис информировал посла Нечаева 20 ноября 2019 года в ходе разговора в МИД ФРГ. Российская сторона не отреагировала на эти призывы правительства к содействию в расследовании", - указала представитель МИД, слова которой процитировали "Интерфаксу" в министерстве.

По ее словам, двух сотрудников посольства РФ объявили в Германии персона нон грата, потому что РФ недостаточно содействовала в расследовании. Правительство ФРГ по-прежнему ждет содействия, в особенности, в связи с тем, что генпрокуратура ФРГ подозревает, что убийство было совершено по заказу либо госорганов РФ, либо госорганов Чечни.

Генпрокуратура Германии, которая приняла на себя расследование дела об убийстве гражданина Грузии в Берлине, высказала предположение, что это преступление могло быть совершено по заказу государственных органов РФ или Чечни.

Гражданин Грузии был убит в Берлине 23 августа в центральном городском районе неподалеку от правительственного квартала Малый Тиргартен, район Моабит, по дороге в мечеть. Киллер дважды выстрелил в Хангошвили, тот скончался на месте. Изначально СМИ называли имя Зелимхан Хангошвили.

По подозрению в убийстве задержан гражданин России.