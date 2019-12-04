Укладка труб на стройке продолжения "Турецкого потока" по сербской территории будет закончена с ближайшие недели, сообщил президент России Владимир Путин на совместной с президентом Сербии Александром Вучичем пресс-конференции.

Он также сообщил, что мощности по хранению газа в Сербии будут увеличены с нынешних 750 млн кубометров до 2 млрд кубометров.

Это пойдет на пользу энергобезопасности не только Сербии, но и Европы в целом.