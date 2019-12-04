НАТО будет взвешенно и ответственно реагировать на размещение новых ракет РФ в Европе - заявление

Участники Североатлантического альянса будут взвешенно и ответственно реагировать на размещение новых ракет РФ в Европе, говорится в заявлении, распространенном по итогам саммита НАТО в Лондоне.

"Мы реагируем и продолжим реагировать взвешенно и ответственно на размещение Россией новых ракет средней дальности", - говорится в заявлении.

В нем отмечается, что размещение Россией таких ракет представляет "значительный риск для евроатлантической безопасности".

"Мы полностью привержены сохранению и усилению эффективного контроля над вооружениями, разоружению и нераспространению", - указывается в заявлении НАТО.

Кроме того, в Североатлантическом альянсе подчеркнули, что готовы вести диалог и выстраивать конструктивные отношения с Россией тогда, "когда действия России позволяют это делать".

Саммит НАТО проходит 3-4 декабря в Лондоне.