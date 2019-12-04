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Дальнее зарубежье 04.12.2019 20:43

НАТО будет взвешенно и ответственно реагировать на размещение новых ракет РФ в Европе - заявление

Участники Североатлантического альянса будут взвешенно и ответственно реагировать на размещение новых ракет РФ в Европе, говорится в заявлении, распространенном по итогам саммита НАТО в Лондоне.

"Мы реагируем и продолжим реагировать взвешенно и ответственно на размещение Россией новых ракет средней дальности", - говорится в заявлении.

В нем отмечается, что размещение Россией таких ракет представляет "значительный риск для евроатлантической безопасности".

"Мы полностью привержены сохранению и усилению эффективного контроля над вооружениями, разоружению и нераспространению", - указывается в заявлении НАТО.

Кроме того, в Североатлантическом альянсе подчеркнули, что готовы вести диалог и выстраивать конструктивные отношения с Россией тогда, "когда действия России позволяют это делать".

Саммит НАТО проходит 3-4 декабря в Лондоне.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: НАТО, РОССИЯ, РАКЕТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]