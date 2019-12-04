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АПК 04.12.2019 17:48

Россельхознадзор вернул в Турцию почти 80 т томатов и груш, зараженных вредителями

Сотрудники управления Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям вернули в Турцию зараженные вредителями три партии томатов общим весом 60,3 тонны и партию груш весом 19,2 тонны, сообщает пресс-служба ведомства.

Уточняется, что зараженные томаты и груши были обнаружены во время проведения контроля в МАПП "Новые Юрковичи" и "Погар", а также на складе "АРТ-Сервис Клинцы". Продукция следовала в Москву и Московскую область, а также Смоленск.

"Брянская межобластная ветеринарная лаборатория" выявила заражение томатов южноамериканской томатной молью (Tuta absoluta (Povolny)), а груш - коричнево-мраморным клопом (Halyomorpha halys Stal.)", - говорится в сообщении.

Южноамериканская томатная моль - опасный карантинный вредитель, распространенный в ряде странах Азии, Африки, Европы и Америки. Помимо томатов, гусеницы насекомого повреждают перец, баклажаны, картофель, фасоль и табак. Томатная моль повреждает все надземные органы томата - внедряется в листья, стебли и плоды. Без проведения защитных мероприятий, потери урожая достигают от 40% до 100%.

Коричнево-мраморный клоп - опасный вредитель сельскохозяйственных, лесных и декоративных культур. Его родиной являются страны Юго-Восточной Азии. Мраморный клоп может повреждать практически все плодовые и бахчевые культуры, ягодники, виноградники, фасоль, сою, кукурузу, декоративные растения и сорную растительность.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ТУРЦИЯ, РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]