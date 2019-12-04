Россельхознадзор вернул в Турцию почти 80 т томатов и груш, зараженных вредителями

Сотрудники управления Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям вернули в Турцию зараженные вредителями три партии томатов общим весом 60,3 тонны и партию груш весом 19,2 тонны, сообщает пресс-служба ведомства.
Уточняется, что зараженные томаты и груши были обнаружены во время проведения контроля в МАПП "Новые Юрковичи" и "Погар", а также на складе "АРТ-Сервис Клинцы". Продукция следовала в Москву и Московскую область, а также Смоленск.
"Брянская межобластная ветеринарная лаборатория" выявила заражение томатов южноамериканской томатной молью (Tuta absoluta (Povolny)), а груш - коричнево-мраморным клопом (Halyomorpha halys Stal.)", - говорится в сообщении.
Южноамериканская томатная моль - опасный карантинный вредитель, распространенный в ряде странах Азии, Африки, Европы и Америки. Помимо томатов, гусеницы насекомого повреждают перец, баклажаны, картофель, фасоль и табак. Томатная моль повреждает все надземные органы томата - внедряется в листья, стебли и плоды. Без проведения защитных мероприятий, потери урожая достигают от 40% до 100%.
Коричнево-мраморный клоп - опасный вредитель сельскохозяйственных, лесных и декоративных культур. Его родиной являются страны Юго-Восточной Азии. Мраморный клоп может повреждать практически все плодовые и бахчевые культуры, ягодники, виноградники, фасоль, сою, кукурузу, декоративные растения и сорную растительность.
Чиновники не должны смотреть на должность как на источник доходов – президент Алиев
Глава МИД Азербайджана проводит в Братиславе встречу с посредниками по Карабаху
Президент Алиев назначил новых глав ИВ Гаджигабульского района и города Нафталан
Avalon-12 построит в Габале Детский реабилитационный центр за 3 млн манатов
Гонконг возглавил рейтинг самых посещаемых туристами городов мира в 2019 году
Президент Алиев: Нафталан должен стать международным курортным центром
Президент Азербайджана выделил Минмолодежи 7,5 млн манатов на завершение строительства спорткомплекса в Ярдымлы
ИВ Билясуварского района привлекла Canub Tamir Tikinti -1 к работам по обустройству в городе за 2,9 млн манатов
Число пострадавших на пожаре в Одесском колледже выросло до 17 человек, среди них восемь учащихся - министр образования Украины
Президент Казахстана заявил, что полиция не применяла спецсредства при разгоне демонстраций в стране
Трамп: ядерное оружие - главная проблема в мире, США обсуждают ее с РФ
2020-ый год для AccessBank-a однозначно будет прибыльным
Страховой сектор Азербайджана: переход от количественного к качественному развитию
Bakcell на выставке Bakutel 2019: превосходство сети и лучший клиентский опыт
AzerTelecom представляет программу Azerbaijan Digital Hub на выставке Baku Tel
Второй нефтяной саммит Argus в Азербайджане пройдет весной 2020г