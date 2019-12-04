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Дальнее зарубежье 04.12.2019 21:16

Союзники по НАТО согласились с необходимостью включить Китай в новое соглашение о контроле над вооружениями - генсек

Союзники по НАТО согласились с необходимостью включить Китай в новое гипотетическое соглашение о контроле над вооружениями, заявил в среду генсек альянса Йенс Столтенберг.

"В этот раз 29 лидеров стран НАТО впервые обсудили этот вопрос. Это важный шаг в правильном направлении", - сказал Столтенберг, отвечая на соответствующий вопрос.

"Таким образом, сейчас мы начали обсуждать, каким образом мы можем подключить Китай к договоренностям по контролю над вооружениями в будущем", - подчеркнул он.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: НАТО, КИТАЙ, ВООРУЖЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]