Президент Алиев: Нафталан должен стать международным курортным центром

Президент Ильхам Алиев поручил провести работы с целью превращения города Нафталан в международный туристический курортный центр и увеличения турпотока в этот регион.

Алиев в среду принял новых глав ИВ Гаджигабульского района и города Нафталан.

«Ваша основная задача – обеспечить экономическое развитие своих регионов, решить проблемы с безработицей, постоянно контактировать с населением, проанализировать имеющиеся проблемы и подготовить план действий для решения этих проблем. Вы должны наладить диалог с населением», - сказал президент на встрече.

По его словам, когда он в первый раз приехал в Нафталан, это был город с разрушенной инфраструктурой, санатории остались с советских временем, в них были размещены беженцы и вынужденные переселенцы. «Мы выделили средства, привлекли инвесторов. Параллельно с этим провели работы по обустройству города. Были открыты несколько отелей в 3-5 звезд, сейчас продолжается строительство отелей в 3-4 звезды. Все это результат наших работ по превращению города в современный международный курортный центр», - отметил он.

Алиев добавил, что в советское время город с целью лечения посещали 70 тыс. человек в год. «Мы стремимся к этой цели, сегодня турпоток составляет 35 тыс. человек», - сказал президент.

Глава государства подчеркнул наличие значительного промышленного потенциала в Гаджикабульском районе. «С этой целью создается Гаджикабульская промышленная. Нужно уделять внимание этому моменту, проектам по развитию АПК, повышения производительности в аграрном секторе», - добавил президент.

Алиев добавил, что в текущем году наблюдается очень высокий уровень производительности в зерноводстве (32 центнера с гектара) и хлопководстве (29 центнера с га).

А.Азизов