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Регион 04.12.2019 18:00

Экс-президент Армении Саргсян обвиняется в присвоении финансов, взята подписка о невыезде

Специальная следственная служба (ССС) Армении обвинила бывшего президента Армении Сержа Саргсяна в присвоении финансовых средств в особо крупных размерах.

"Саргсяну предъявлено обвинение по п.1 ч.3 ст. 38-179 (наказывается лишением свободы на срок от четырех до восьми лет с конфискацией имущества или без таковой)", - отметили в следственной службе.

Как сообщает пресс-служба ССС, в отношении Саргсяна избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Согласно сообщению, в период с 25 января по 7 февраля 2013 года Саргсян, являясь президентом Армении, организовал хищение группой официальных лиц 489 млн 160 тыс 310 драмов (чуть более $1 млн).

По материалам дела, в рамках государственной программы по оказанию содействия фермерам должно было быть поставлено более 17 тыс. литров дизтоплива. Для этого по указанию Саргсяна была выбрана компания-поставщик "Флеш", которая предложила более высокую цену на дизтопливо, чем другая компания-поставщик "Максур".

"Сумма государственной субсидии составила 1 млрд 269 млн 275 тыс. Но если бы процесс был осуществлен посредством компании "Максур", то сумма составила бы 846 млн 183 тыс 380 драмов. В результате из госбюджета было похищено 489 млн 160 тыс 310 драмов", - отметили в ССС.

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Тэги: АРМЕНИЯ, ЭКС/ПРЕЗИДЕНТ, ОБВИНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]