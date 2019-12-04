Ход работ на территории Болгарии в рамках реализации проекта продолжения проекта "Турецкий поток", который раньше был только предметом рутинных экономических новостей, впервые получил жесткую политическую оценку президента России Владимира Путина.
Он заявил на пресс-конференции после переговоров с президентом Сербии Александром Вучичем в среду, что болгарская сторона сознательно затягивает реализацию проекта "Турецкий поток" на своей территории, несмотря на неоднократные просьбы российской стороны реализовывать проект не так медленно.
"Несмотря на неоднократные просьбы от российской стороны обеспечить поставку нашего газа, болгарская сторона сознательно затягивает реализацию проекта на своей территории. Если болгарское руководство не хочет, мы найдем другие возможности реализации на юге Европы" - напомнил Путин.
Чиновники не должны смотреть на должность как на источник доходов – президент Алиев
Глава МИД Азербайджана проводит в Братиславе встречу с посредниками по Карабаху
Президент Алиев назначил новых глав ИВ Гаджигабульского района и города Нафталан
Avalon-12 построит в Габале Детский реабилитационный центр за 3 млн манатов
Гонконг возглавил рейтинг самых посещаемых туристами городов мира в 2019 году
Президент Алиев: Нафталан должен стать международным курортным центром
Президент Азербайджана выделил Минмолодежи 7,5 млн манатов на завершение строительства спорткомплекса в Ярдымлы
ИВ Билясуварского района привлекла Canub Tamir Tikinti -1 к работам по обустройству в городе за 2,9 млн манатов
Число пострадавших на пожаре в Одесском колледже выросло до 17 человек, среди них восемь учащихся - министр образования Украины
Президент Казахстана заявил, что полиция не применяла спецсредства при разгоне демонстраций в стране
Трамп: ядерное оружие - главная проблема в мире, США обсуждают ее с РФ
2020-ый год для AccessBank-a однозначно будет прибыльным
Страховой сектор Азербайджана: переход от количественного к качественному развитию
Bakcell на выставке Bakutel 2019: превосходство сети и лучший клиентский опыт
AzerTelecom представляет программу Azerbaijan Digital Hub на выставке Baku Tel
Второй нефтяной саммит Argus в Азербайджане пройдет весной 2020г