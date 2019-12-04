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ТЭК 04.12.2019 18:05

Путин впервые открыто обвинил Болгарию в торможении "Турецкого потока", пригрозил альтернативами

Ход работ на территории Болгарии в рамках реализации проекта продолжения проекта "Турецкий поток", который раньше был только предметом рутинных экономических новостей, впервые получил жесткую политическую оценку президента России Владимира Путина.

Он заявил на пресс-конференции после переговоров с президентом Сербии Александром Вучичем в среду, что болгарская сторона сознательно затягивает реализацию проекта "Турецкий поток" на своей территории, несмотря на неоднократные просьбы российской стороны реализовывать проект не так медленно.

"Несмотря на неоднократные просьбы от российской стороны обеспечить поставку нашего газа, болгарская сторона сознательно затягивает реализацию проекта на своей территории. Если болгарское руководство не хочет, мы найдем другие возможности реализации на юге Европы" - напомнил Путин.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: БОЛГАРИЯ, ГАЗ, ПОЛИТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]