Трамп: ядерное оружие - главная проблема в мире, США обсуждают ее с РФ

Американский президент Дональд Трамп назвал контроль над ядерным оружием самой важной проблемой в мире и заявил, что США обсуждают ее с Россией.

"Мы контактируем с Россией по многим вопросам, в том числе - по ядерному вопросу. Это, на мой взгляд, самая большая проблема на нашей планете на сегодняшний день. Эта проблема серьезнее, чем любая другая, и мы работаем над ее решением", - сказал находящийся в Лондоне Трамп. Его слова в среду приводят американские СМИ.

"Он (президент России Владимир Путин - ИФ) хочет решить проблему. Мы тоже этого хотим, равно как и Китай", - добавил Трамп.

Американские журналисты поясняют, что так президент США ответил на вопрос по поводу послания российского лидера о неразмещении ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в Европе.