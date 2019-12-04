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Дальнее зарубежье 04.12.2019 18:07

Трамп: ядерное оружие - главная проблема в мире, США обсуждают ее с РФ

Американский президент Дональд Трамп назвал контроль над ядерным оружием самой важной проблемой в мире и заявил, что США обсуждают ее с Россией.

"Мы контактируем с Россией по многим вопросам, в том числе - по ядерному вопросу. Это, на мой взгляд, самая большая проблема на нашей планете на сегодняшний день. Эта проблема серьезнее, чем любая другая, и мы работаем над ее решением", - сказал находящийся в Лондоне Трамп. Его слова в среду приводят американские СМИ.

"Он (президент России Владимир Путин - ИФ) хочет решить проблему. Мы тоже этого хотим, равно как и Китай", - добавил Трамп.

Американские журналисты поясняют, что так президент США ответил на вопрос по поводу послания российского лидера о неразмещении ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в Европе.

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Тэги: ТРАМП, РОССИЯ, ОРУЖИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]