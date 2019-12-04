Трамп: ядерное оружие - главная проблема в мире, США обсуждают ее с РФ

Американский президент Дональд Трамп назвал контроль над ядерным оружием самой важной проблемой в мире и заявил, что США обсуждают ее с Россией.
"Мы контактируем с Россией по многим вопросам, в том числе - по ядерному вопросу. Это, на мой взгляд, самая большая проблема на нашей планете на сегодняшний день. Эта проблема серьезнее, чем любая другая, и мы работаем над ее решением", - сказал находящийся в Лондоне Трамп. Его слова в среду приводят американские СМИ.
"Он (президент России Владимир Путин - ИФ) хочет решить проблему. Мы тоже этого хотим, равно как и Китай", - добавил Трамп.
Американские журналисты поясняют, что так президент США ответил на вопрос по поводу послания российского лидера о неразмещении ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в Европе.
Чиновники не должны смотреть на должность как на источник доходов – президент Алиев
Глава МИД Азербайджана проводит в Братиславе встречу с посредниками по Карабаху
Президент Алиев назначил новых глав ИВ Гаджигабульского района и города Нафталан
Путин впервые открыто обвинил Болгарию в торможении "Турецкого потока", пригрозил альтернативами
Россельхознадзор вернул в Турцию почти 80 т томатов и груш, зараженных вредителями
IPO Saudi Aramco может пройти по верхней границе ценового диапазона, принеся $25,6 млрд - агентство
Avalon-12 построит в Габале Детский реабилитационный центр за 3 млн манатов
Гонконг возглавил рейтинг самых посещаемых туристами городов мира в 2019 году
Президент Алиев: Нафталан должен стать международным курортным центром
Президент Азербайджана выделил Минмолодежи 7,5 млн манатов на завершение строительства спорткомплекса в Ярдымлы
ИВ Билясуварского района привлекла Canub Tamir Tikinti -1 к работам по обустройству в городе за 2,9 млн манатов
2020-ый год для AccessBank-a однозначно будет прибыльным
Страховой сектор Азербайджана: переход от количественного к качественному развитию
Bakcell на выставке Bakutel 2019: превосходство сети и лучший клиентский опыт
AzerTelecom представляет программу Azerbaijan Digital Hub на выставке Baku Tel
Второй нефтяной саммит Argus в Азербайджане пройдет весной 2020г