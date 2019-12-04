В Иране протестуют не столько против роста цен на бензин, сколько против властей - Джонсон

Протесты в Иране были вызваны не только ростом цен на бензин, но и общим недовольством властями страны, заявил в среду премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.
"Я полагаю, что речь не только о ценах на топливо, это признак реального недовольства народа режимом, и, честно говоря, я совсем не удивлен", - сказал Джонсон.
Власти Ирана в ночь на 15 ноября объявили о повышении цен на бензин на 50% - до 15 тыс. иранских риалов за литр (около $0,13 за литр). Такие цены действуют при покупке до 60 литров бензина в месяц, покупка сверх нормы обойдется в два раза дороже - в 30 тыс. риалов за литр.
После этого в стране начались протестные акции. Акции протеста были зафиксированы в Тегеране, Мешхеде, Сирджане и в провинции Хузестан. В Иране на время протестов почти полностью прекратилась работа интернета.
В организации Amnesty International заявили, что жертвами протестов стали более 200 человек.
Западные СМИ отмечают, что иранские власти признали гибель в результате беспорядков пяти человек, в том числе трех сотрудников служб безопасности. Руководитель Исламской республики Иран аятолла Али Хаменеи признавал гибель людей во время протестов, но не сообщал о числе погибших.
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