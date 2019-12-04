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Дальнее зарубежье 04.12.2019 19:29

Макрон: Россия - в некоторых случаях угроза, но одновременно - сосед и партнер

Президент Франции Эмманюэль Макрон в среду заявил, что Россия в некоторых случаях представляет угрозу для европейских стран, но одновременно с этим она является для них соседом и партнером.

"Все ли за столом (обсуждения в НАТО - ИФ) считают Россию угрозой? Я так не думаю", - сказал Макрон по итогам саммита Североатлантического альянса в Лондоне.

"Сегодня в некоторых случаях Россия - это угроза. Таковы реалии, которые мы ощутили в действиях в киберпространстве и в других сферах", - отметил он.

По его словам, Россия представляет угрозу для ее соседей, и это продемонстрировал украинский кризис.

"Но это наш сосед в силу географического положения, и это тоже реальность. Россия - наш партнер по некоторым вопросам", - сказал Макрон.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: МАКРОН, РОССИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]