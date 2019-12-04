ЕС ждет объяснений от Турции относительно меморандума с Ливией по делимитации морских границ

Европейский союз полностью солидарен с негативной реакцией Греции и Кипра относительно подписания Турцией и Ливией меморандума о взаимопонимании в Восточном Средиземноморье, заявил официальный представитель Европейской внешнеполитической службы (ЕВС).

"Турция должна уважать суверенитет и суверенные права всех государств-членов ЕС, как неоднократно подчеркивалось Европейским советом, и в последний раз - в заключениях совета в июне 2019 года", - говорится в коммюнике, распространенном в среду в Брюсселе.

Представитель ЕВС указал на то, что двусторонний "Меморандум о взаимопонимании" между Турцией и Ливией от 27 ноября 2019 года о делимитации морских границ не был обнародован.

"Необходимы дальнейшие разъяснения по его содержанию. Мы ожидаем, что текст будет незамедлительно передан в Европейский союз", - подчеркивается в документе.

В нем отмечается, что крайне важно соблюдать международное морское право, принцип добрососедских отношений, а также суверенитет и суверенные права в морских зонах всех соседних государств, включая островные.

"Все члены международного сообщества должны соблюдать эти принципы и воздерживаться от любых действий, подрывающих региональную стабильность и безопасность", - заявил представитель ЕВС.

В конце ноября в Стамбуле был подписан меморандум о взаимопонимании между Турцией и Ливией по разграничению морских зон, вызвавший резкую реакцию Греции и Кипра.