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Это интересно 05.12.2019 01:25

Спрос на кофе в мире будет выше производства в этом сельхозгоду - ICO

Цена на кофе в ноябре подскочили до максимума за последние 12 месяцев, сообщается в отчете Международной организации кофе (International Coffee Organization, ICO).

Она прогнозирует, что дефицит кофе в 2019/2020 сельхозгоду, который начался в октябре, составит 502 тыс. мешков (вес мешка составляет 60 кг). Производство зерен, как ожидается, снизится на 0,9% и составит 167,399 млн мешков, в то время как потребление вырастет на 1,5% и достигнет 167,901 млн мешков.

В прошлом сельхозгоду в мире был зафиксирован профицит кофе в размере 3,657 млн мешков после недопроизводства по итогам трех предыдущих лет.

На протяжении ноября совокупный индикатор стоимости кофе ICO (включает разные сорта из различных стран-производителей) стабильно оставался выше отметки $1 за фунт. Среднесуточная цена за прошлый месяц выросла на 10,1% - до $1,07 за фунт.

Глобальный экспорт кофе в октябре упал на 13,4% относительно того же месяца прошлого года и составил 8,91 млн мешков, что является минимальным объемом с сентября 2017 года. Этому способствовал ряд факторов, включая плохие погодные условия и сохранявшиеся долгое время низкие цены на мировых рынках.

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Тэги: КОФЕ, ДЕФИЦИТ, ПРОГНОЗ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]