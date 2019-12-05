Ryanair ухудшила прогноз пассажирского трафика в 2020 фингоду из-за задержек поставок Boeing

Ирландская Ryanair Holdings Plc, крупнейший в Европе авиаперевозчик-дискаунтер, понизила прогноз объема пассажирских перевозок на 2020 финансовый год и сообщила о закрытии двух баз следующим летом из-за задержек поставок самолетов Boeing-737 Max.
Авиакомпания рассчитывает перевезти 156 млн пассажиров в следующем финансовом году по сравнению с предыдущим прогнозом на уровне 157 млн.
Ryanair намерена закрыть базы в Нюрнберге и в аэропорту Стокгольм-Скавста, поскольку получит только 10 самолетов вместо ожидавшихся 20.
Ryanair также сократит мощности на нескольких других базах в летний период. Компания ведет переговоры с сотрудниками и администрацией аэропортов, которые могут привести сокращению персонала.
В ноябре Ryanair сообщила, что рассчитывает получить 20 самолетов в начале следующего года вместо ожидавшихся ранее 30. Тогда отмечалось, что в результате этого пассажиропоток составит 157 млн человек, а не 162 млн, как прогнозировалось ранее.
На текущий момент компания рассчитывает получить первый Boeing-737 Max в марте или апреле, на два месяца позднее, чем ожидалось.
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